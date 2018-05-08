Меню
Россия
«Оранжевый» код авиаопасности введен на Камчатке из-за извержения Ключевской сопки
Россия
Два краснокнижных лесных кота после реабилитации выпущены на свободу в Приморье
Следующая новость
Загрузка...

    «Оранжевый» код авиаопасности введен на Камчатке из-за извержения Ключевской сопки

    56

    «Оранжевый» код авиаопасности введен на Камчатке из-за извержения Ключевской сопки

    Петропавловск-Камчатский, 8 мая. Крупнейший на Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил столб дыма и пепла на высоту в 5,5 километров над уровнем моря. 

    Как сообщила Камчатская группа по наблюдению за вулканическими извержениями (KVERT), выброшенный вулканом шлейф пепла распространился более чем на 100 километров в юго-восточном направлении под влиянием господствующих ветров, однако не задел ни одного населенного пункта. Как отметили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю, в настоящее время нет угрозы выпадения пепла в поселках центральной части Камчатки.

    Из-за извержения Ключевской сопки на территории Камчатского края был введен «оранжевый» код авиационной опасности, отмечает Deita.ru.

    «Оранжевый» код авиаопасности введен на Камчатке из-за извержения Ключевской сопки

    Впрочем, в настоящее время, как отмечает «Ньюинформ», в районе выброса пепла не проходят маршруты коммерческих воздушных судов. Отметим, что Ключевской вулкан — самый высокий вулкан Камчатки, высота которого достигает 4750 метров — в последние годы остается очень активен. Прошлое крупное извержение вулкана наблюдалось в 2017 году.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.