«Оранжевый» код авиаопасности введен на Камчатке из-за извержения Ключевской сопки

Петропавловск-Камчатский, 8 мая. Крупнейший на Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил столб дыма и пепла на высоту в 5,5 километров над уровнем моря.

Как сообщила Камчатская группа по наблюдению за вулканическими извержениями (KVERT), выброшенный вулканом шлейф пепла распространился более чем на 100 километров в юго-восточном направлении под влиянием господствующих ветров, однако не задел ни одного населенного пункта. Как отметили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю, в настоящее время нет угрозы выпадения пепла в поселках центральной части Камчатки.

Из-за извержения Ключевской сопки на территории Камчатского края был введен «оранжевый» код авиационной опасности, отмечает Deita.ru.

Впрочем, в настоящее время, как отмечает «Ньюинформ», в районе выброса пепла не проходят маршруты коммерческих воздушных судов. Отметим, что Ключевской вулкан — самый высокий вулкан Камчатки, высота которого достигает 4750 метров — в последние годы остается очень активен. Прошлое крупное извержение вулкана наблюдалось в 2017 году.