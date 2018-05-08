Ученые в Китае создали новый мембранный материал для очистки воды

Шанхай, 8 мая. Китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, позволяющий отделять соль от воды.

Как пишет агентство «Синьхуа», исследования проводились под руководством профессора Чжэцзянского университета Чжан Линя. Как рассказали ученые, материал также обладает другими водоочистительными функциями. Отмечается, что специалистам удалось создать мембрану, которая состоит из труб и наноразмерных пузырьков.

Вода проходит через подобный материал значительное быстрее, чем через очистительные аналоги. Как объяснили китайские эксперты, система позволит очищать воду в домашних условиях. Ее также можно применять в промышленной очистке сточных вод и в опреснении морской воды.

Проект уже готовы внедрить в производство.