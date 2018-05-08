Меню
Общество
Ученые в Китае создали новый мембранный материал для очистки воды
Россия
Два краснокнижных лесных кота после реабилитации выпущены на свободу в Приморье
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые в Китае создали новый мембранный материал для очистки воды

    208

    Ученые в Китае создали новый мембранный материал для очистки воды

    Шанхай, 8 мая. Китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, позволяющий отделять соль от воды.

    Как пишет агентство «Синьхуа», исследования проводились под руководством профессора Чжэцзянского университета Чжан Линя. Как рассказали ученые, материал также обладает другими водоочистительными функциями. Отмечается, что специалистам удалось создать мембрану, которая состоит из труб и наноразмерных пузырьков.

    Вода проходит через подобный материал значительное быстрее, чем через очистительные аналоги. Как объяснили китайские эксперты, система позволит очищать воду в домашних условиях. Ее также можно применять в промышленной очистке сточных вод и в опреснении морской воды.

    Проект уже готовы внедрить в производство.

    Ученые в Китае создали новый мембранный материал для очистки воды

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.