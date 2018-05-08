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Стало известно, когда состоится первый полет российско-китайского CR929
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    Стало известно, когда состоится первый полет российско-китайского CR929

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    Стало известно, когда состоится первый полет российско-китайского CR929

    Москва, 08 мая. Первый полет создаваемого Россией и Китаем широкофюзеляжного самолета CR929 должен состояться в 2025 году.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новостной портал «Пэнпай». Заявление на тему прозвучало сегодня главного инженера по перспективным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации Ян Чжигана.

    «Предполагается, что к 2025 году состоится первый полет самолета. Проект CR929 реализуется согласно плану», — заявил специалист, добавив, что самолет будет отвечать всем необходимым техническим требованиям рынка.

    Как напоминает «Ридус», в базовой комплектации CR929 будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета до 12 тысяч километров. Собирать самолет будут в Шанхае, а проектировать в России.

    Автор: Константин Терехов
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