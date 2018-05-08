Стало известно, когда состоится первый полет российско-китайского CR929

Москва, 08 мая. Первый полет создаваемого Россией и Китаем широкофюзеляжного самолета CR929 должен состояться в 2025 году.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новостной портал «Пэнпай». Заявление на тему прозвучало сегодня главного инженера по перспективным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации Ян Чжигана.

«Предполагается, что к 2025 году состоится первый полет самолета. Проект CR929 реализуется согласно плану», — заявил специалист, добавив, что самолет будет отвечать всем необходимым техническим требованиям рынка.

Как напоминает «Ридус», в базовой комплектации CR929 будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета до 12 тысяч километров. Собирать самолет будут в Шанхае, а проектировать в России.