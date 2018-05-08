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Apple бесплатно заменит iPhone X с дефектами в Face ID на новые
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    Apple бесплатно заменит iPhone X с дефектами в Face ID на новые

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    Apple бесплатно заменит iPhone X с дефектами в Face ID на новые

    Нью-Йорк, 8 мая. Смартфоны iPhone X, в которых были обнаружены дефекты функции распознавания лиц Face ID, будут бесплатно заменены на новые. Об этом во вторник сообщает издание BGR.

    По данным издания, неисправность в работе Face ID зафиксированы на ограниченном количестве экземпляров флагманских смартфонов корпорации.

    Сотрудникам «яблочной» компании поручили сначала проверить, можно ли ликвидировать сбои с помощью замены модуля основной камеры. В том случае если Face ID продолжает работать неисправно, пользователю выдадут новый гаджет, передает телеканал «360».

    Связь между работой системы идентификации лиц и расположенной на задней крышке устройства камерой не объясняется.

    Напомним, с января по март текущего года корпорация Apple продала 16 миллионов iPhone X.

    Автор: Дана Балан
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