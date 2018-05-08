Apple бесплатно заменит iPhone X с дефектами в Face ID на новые

Нью-Йорк, 8 мая. Смартфоны iPhone X, в которых были обнаружены дефекты функции распознавания лиц Face ID, будут бесплатно заменены на новые. Об этом во вторник сообщает издание BGR.

По данным издания, неисправность в работе Face ID зафиксированы на ограниченном количестве экземпляров флагманских смартфонов корпорации.

Сотрудникам «яблочной» компании поручили сначала проверить, можно ли ликвидировать сбои с помощью замены модуля основной камеры. В том случае если Face ID продолжает работать неисправно, пользователю выдадут новый гаджет, передает телеканал «360».

Связь между работой системы идентификации лиц и расположенной на задней крышке устройства камерой не объясняется.

Напомним, с января по март текущего года корпорация Apple продала 16 миллионов iPhone X.