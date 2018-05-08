Сумеречный Huawei P20 Pro появился в России

Москва, 8 мая. Флагманский смартфон китайской корпорации Huawei P20 Pro в сумеречном цвете появился в России.

Корпус смартфона имитирует хамелеона. Под разным углом цвет гаджета кажется то темно-зеленым, то фиолетовым. Оформление предзаказов на необычный смартфон началось в России накануне, на прилавках магазинов Huawei P20 Pro Twilight появится не раньше 21 мая, пишет «Инфореактор».

За исключением цвета характеристики нового Huawei P20 Pro остаются прежними. Это все тот же смартфон с «безрамочным» экраном диагональю 6,1 дюйма, оснащенный тройной камерой от Leica (40 Мп + 8 Мп + 20 Мп).

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, смартфоны от китайской компании Huawei вошли в число самых популярных на российском рынке.