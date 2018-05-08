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Сирия: самолеты-разведчики США провели разведку у базы ВМФ РФ в Тартусе
Россия
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    Сирия: самолеты-разведчики США провели разведку у базы ВМФ РФ в Тартусе

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    Сирия: самолеты-разведчики США провели разведку у базы ВМФ РФ в Тартусе

    Дамаск, 8 мая. Сразу два самолета Вооруженных сил США, способных вести глубинную радиоэлектронную разведку, совершили пролеты в непосредственной близости от пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Об этом стало известно благодаря специализированным авиационным сайтам, отслеживающим перемещение подобной техники.

    В очередной разведывательной миссии США участвовали два самолета Boeing RC-135U Combat Sent с позывными BUDD74 и FIXX21. Они вылетели с американской базы «Суда-бэй» на острове Крит и курсировали вдоль берегов Сирии и Ливана над международными водами Средиземного моря.

    Как отмечают авиасайты, разведку в том же районе Средиземного моря у берегов Сирии несколько дней подряд осуществляет самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream 4, который ранее работал на Балтике и позже был перебазирован на Кипр.

    Сирия: самолеты-разведчики США провели разведку у базы ВМФ РФ в Тартусе

    Отметим, американские самолеты регулярно с безопасного расстояния ведут разведку около баз ВМФ РФ и ВКС РФ в Сирии.

     

    Автор: Валентин Меликов
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