Уссурийской школе присвоили имя погибшего в Сирии генерала Асапова

Уссурийск, 8 мая. Церемония присвоения школьному учреждению №25 имени Героя Российской Федерации, погибшего в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Валерия Асапова, прошла в Уссурийске. Об этом во вторник сообщает администрация города.

По информации администрации, в уссурийской школе №25 прошла торжественная линейка. В мероприятии участвовала жена погибшего Ольга Асапова.

Она выразила благодарность всем присутствующим за честь, оказанную ее супругу, добавив, что Валерий Асапов был порядочным человеком, трудолюбивым военным, который уважал Россию, передает РИА Новости.

«Помните свою историю, без нее у нас нет будущего», — отметила она.

В свою очередь ученики рассказывали о боевом пути Асапова, о его наградах, а также читали стихотворения.

Напомним, старший группы российских советников генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 23 сентября минувшего года на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь командирам армии САР в управлении военной операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор.

Асапов погиб при минометном обстреле со стороны террористов «Исламского государства»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.