Для отходов в России создадут экотехнопарки

Москва, 8 мая. В России с 2019 года появятся экотехнопарки. Как пишет газета «Известия», это — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов.

Как рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, государство будет стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые заводы с помощью субсидий на процентные ставки по кредитам. Государство также планирует компенсировать часть прямых затрат на строительство.

По оценкам экспертов, переработка мусора в экотехнопарках сэкономит деньги не только инвесторам, но и россиянам: это скажется на платежках за вывоз мусора и стоимости конечной продукции на полках.