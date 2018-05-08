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Для отходов в России создадут экотехнопарки
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    Для отходов в России создадут экотехнопарки

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    Для отходов в России создадут экотехнопарки

    Москва, 8 мая. В России с 2019 года появятся экотехнопарки. Как пишет газета «Известия», это — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов.

    Как рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, государство будет стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые заводы с помощью субсидий на процентные ставки по кредитам. Государство также планирует компенсировать часть прямых затрат на строительство.

    По оценкам экспертов, переработка мусора в экотехнопарках сэкономит деньги не только инвесторам, но и россиянам: это скажется на платежках за вывоз мусора и стоимости конечной продукции на полках.

    Для отходов в России создадут экотехнопарки

    Автор: Анна Иванова
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