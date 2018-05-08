Социологи выяснили, что почти все россияне знают об акции «Бессмертный полк»
Москва, 08 мая. Свежее исследование ВЦИОМ, проведенное ко Дню Победы, показало, что практически все россияне знают об акции «Бессмертный полк».
Как сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть результаты проведенного опроса, об акции «Бессмертный полк» знают 98% россиян. При этом 27% принимали в ней участие в разные годы.
Кроме того, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что парады Победы, проводимые, как в Москве, так и в регионах, привлекают внимание подавляющего количества граждан нашей страны.
При этом социологи фиксируют рост личной вовлеченности: если в 2010 году каждый десятый респондент сообщил, что в прошлые годы лично присутствовал на парадах, то в нынешнем году об этом сказали уже 29% опрошенных.
Как напоминает URA.RU, в 2018-м году около 700 тысяч человек примут участие в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту в Петербурге.