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«Нехватка кадров»: в США намерены увеличить число русскоговорящих специалистов в армии
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    «Нехватка кадров»: в США намерены увеличить число русскоговорящих специалистов в армии

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    «Нехватка кадров»: в США намерены увеличить число русскоговорящих специалистов в армии

    Вашингтон, 8 мая. Пентагон в США представит конгрессу план решения проблемы нехватки в американской армии специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками.

    Текст был опубликован аппаратом комитета палаты представителей по делам ВС. Законопроект будет рассмотрен уже на этой неделе. Позже документ поступит на голосование в Палату представителей и в Сенат.

    Отмечается, что документ должен внести коррективы в финансирование и политику Пентагона на 2019 год. В течение 180 дней министр обороны США должен будет оценить остроту проблемы нехватки в ведомстве русскоговорящих людей, людей со знанием китайского и корейского языков.

    «Нехватка кадров»: в США намерены увеличить число русскоговорящих специалистов в армии

    Автор: Анна Иванова
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