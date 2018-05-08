«Нехватка кадров»: в США намерены увеличить число русскоговорящих специалистов в армии

Вашингтон, 8 мая. Пентагон в США представит конгрессу план решения проблемы нехватки в американской армии специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками.

Текст был опубликован аппаратом комитета палаты представителей по делам ВС. Законопроект будет рассмотрен уже на этой неделе. Позже документ поступит на голосование в Палату представителей и в Сенат.

Отмечается, что документ должен внести коррективы в финансирование и политику Пентагона на 2019 год. В течение 180 дней министр обороны США должен будет оценить остроту проблемы нехватки в ведомстве русскоговорящих людей, людей со знанием китайского и корейского языков.