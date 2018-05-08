Большинство россиян собираются принять участие в торжествах по случаю Дня Победы – ВЦИОМ

Москва, 8 мая. Большинство россиян в 2018 году собираются принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«Принять участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы, в этом году планируют 55% взрослых россиян», — говорится в материалах исследования.

Из них 31% планируют смотреть праздничный салют, 24% опрошенных пойдут в гости или примут их у себя, каждый пятый россиянин в праздничный день будет смотреть телевизор (22%) или поедет на природу (21%), передает РИА Новости. При этом в 2012 году в торжественных мероприятиях собирались принимать участие 37% граждан.

Исследователи подчеркивают, что за последние годы значение 9 Мая для россиян выросло. В настоящее время одним из самых важных для себя этот праздник считают 71% россиян, тогда как еще в 2014 году такой ответ давали 53% респондентов.

Опрос проводился 2 и 3 мая 2018 года, в нем приняли участие две тысячи россиян старше 18 лет. Социологи проводили интервью по телефону, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее URA.RU сообщало, что к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов ветераны получат по 10 тысяч рублей.