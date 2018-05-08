Актер из «Игры престолов» завоевал титул самого сильного человека в мире

Москва, 8 мая. Исландский актер Хафтор Юлиус Бьернссон, исполнивший роль Григора Клигана по прозвищу Скачущая Гора в «Игре престолов», стал самым сильным человеком в мире.

Соответствующий титул он завоевал на турнире World's Strongest Man 2018, сообщается на странице конкурса в Facebook. Турнир прошел в столице Филиппин Маниле, он состоял из 16 видов упражнений.

В частности, участники соревновались в поднятии бревна, таскании булыжников и буксировке транспортного средства, уточняет «Подмосковье 360».

Публикация от Hafr Jlus Bjrnsson (@thorbjornsson) 6 Май 2018 в 4:11 PDT

Бьернссон завоевал победу в соревновании впервые, ранее он дважды становился на турнире вторым. На своей странице в Instagram актер поблагодарил за поддержку семью, друзей, фанатов и тренера.