«Логика американской стратегии»: профессор спрогнозировал последствия ядерного удара России по США

Москва, 8 мая. Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» спрогнозировал, какие последствия будут от двух массивных ядерных ударов России по США.

Как пишет National Interest, исследователь отметил, что после первой предполагаемой атаки Москва «уничтожит» 131 американский город. Специалист оценил, что это может привести к 70 миллионам жертв.

По словам ученого, Россия также будет отбивать попытки США нанести ответный удар. Кроениг добавил, что второй предполагаемый удар может привести к гибели 28 миллионов человек и разрушению 12 городов в США. Эксперт считает, что Вашингтон должен сохранить свой ядерный арсенал, чтобы избежать прогнозируемых потерь.