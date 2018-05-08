Полевые кухни организуют для участников акции «Бессмертный полк» в Москве

Москва, 8 мая. Полевую кухню организуют для участников акции «Бессмертный полк» в российской столице 9 мая, а также поставят санитарные кабины по маршруту следования шествия. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Он отметил, что для участников акции будет предусмотрена выдача воды — 17 цистерн, а а также установлены более тысячи санитарный кабин по всему маршруту. Ожидается, что также будут работать полевые кухни — 47.

Черников сообщил, что саму колонну разделят на 25 секторов, в каждом из которых будет около 40 добровольцев и волонтеров, пишет «Вечерняя Москва».

В нынешнем году «Бессмертный полк» пройдет в седьмой раз. Во время этого марша памяти граждане России и гости столицы несут фотоснимки своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.