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Полевые кухни организуют для участников акции «Бессмертный полк» в Москве
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    Полевые кухни организуют для участников акции «Бессмертный полк» в Москве

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    Полевые кухни организуют для участников акции «Бессмертный полк» в Москве

    Москва, 8 мая. Полевую кухню организуют для участников акции «Бессмертный полк» в российской столице 9 мая, а также поставят санитарные кабины по маршруту следования шествия. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

    Он отметил, что для участников акции будет предусмотрена выдача воды — 17 цистерн, а а также установлены более тысячи санитарный кабин по всему маршруту. Ожидается, что также будут работать полевые кухни — 47.

    Черников сообщил, что саму колонну разделят на 25 секторов, в каждом из которых будет около 40 добровольцев и волонтеров, пишет «Вечерняя Москва».

    В нынешнем году «Бессмертный полк» пройдет в седьмой раз. Во время этого марша памяти граждане России и гости столицы несут фотоснимки своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

    Автор: Дана Балан
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