Геологи доказали, что климат Земли катастрофически меняется каждые 405 тысяч лет

Нью-Брунсвик, штат Нью-Джерси, 8 мая. Исследователи из Ратгерского университета в США пришли к выводу, что на протяжении многих миллионов лет климат Земли подвержен периодическим изменениям из-за гравитационного влияния планет Солнечной системы — Венеры и Юпитера, которые заставляют орбиту Земли «сжиматься» и «растягиваться». Циклические климатические колебания, по версии геологов, происходят каждые 405 тысяч лет на протяжении по крайней мере последних 215 миллионов лет.

По мнению ученых в относительно недавнем прошлом орбита Земли могла быть гораздо более вытянутой — это делало климат на планете более «экстремальным», а разницу между временами года — гораздо более значительной.

«Теперь мы можем связать и уточнить то время, когда происходили различные изменения климата, массовые вымирания, появились и исчезли динозавры, млекопитающие и другие животные», — заявил геолог Деннис Кент.

В течение пяти лет Кент и его коллеги проводили раскопки на территории Аризоны — и в итоге им удалось найти пласт магматических пород, несущих следы изменения магнитной оси планеты. Это указывает на масштабные климатические изменения — с периодом в 405 тысяч лет.

В настоящее время орбита Земли, как утверждают американские геологи, находится на более стабильной фазе цикла и напоминает круг, поэтому в ближайшее время человечеству стоит беспокоится о более кратковременных климатических изменениях — например, в результате парникового эффекта.