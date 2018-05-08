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Допдоходы от нефти в мае принесут в бюджет России более 320 млрд рублей
Россия
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    Допдоходы от нефти в мае принесут в бюджет России более 320 млрд рублей

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    Допдоходы от нефти в мае принесут в бюджет России более 320 млрд рублей

    Москва, 08 мая. В мае бюджет России за счет дополнительных нефтегазовых доходов получит более 320 миллиардов рублей.

    Об этом сообщает «Ридус», ссылаясь на данные, размещенные на официальном сайте российского министерства финансов. По сравнению с апрелем рост значительный: напомним, что по итогам прошлого месяца дополнительные нефтегазовые доходы составили 2,2 млрд рублей.

    Кроме того, финансовое ведомства в течение ближайшего месяца – с 10 мая по 06 июня — планирует дополнительно потратить на закупку валюты 322,8 миллиардов рублей.

    Напомним, что с февраля 2017 года так называем нефтегазовые доходы, превышающие отметку 40 долларов за баррель, направляются на покупку валюты, которая зачисляется в суверенный фонд России. 
     

    Автор: Константин Терехов
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