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Экс-члена Политбюро Китая Сунь Чжэнцаю осудили на пожизненный срок за взятки
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    Экс-члена Политбюро Китая Сунь Чжэнцаю осудили на пожизненный срок за взятки

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    Экс-члена Политбюро Китая Сунь Чжэнцаю осудили на пожизненный срок за взятки

    Пекин, 8 мая. Первый суд средней ступени китайского города Тяньцзинь вынес приговор бывшему руководителю партийного комитета города Чунцин, экс-члену политбюро Центрального комитета Компартии Китая Сунь Чженцаю.

    Как передает Центральное телевидение Китая, суд назначил ему пожизненное наказание за коррупцию. Отмечается, что осужденный незаконно присвоил более 26,7 миллиона долларов. Помимо пожизненного заключения, у политика конфисковали все имущество.

    Напомним, Сунь Чжэнцай с 2012 года занимал пост главы партийного комитета города Чунцин. В 2017 году он был снят с должности из-за подозрения во взятках и хищении бюджетных средств.

    Экс-члена Политбюро Китая Сунь Чжэнцаю осудили на пожизненный срок за взятки

    Автор: Анна Иванова
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