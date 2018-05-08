Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры

Москва, 8 мая. В будущем году граждане Российской Федерации смогут переводить деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети. Об этом во вторник сообщил источник, близкий к Центральному банку России.

Как отметил источник, для этого необходимо специальное приложение, разработкой которого занимается ассоциация «Финтех» при российском регуляторе. Приложение будет интегрировано в платформу быстрых платежей, пишут «Известия».

Отмечается, что в данном приложении необходимо будет создать QR-код и привязать его к банковской карте. При денежном переводе надо будет зайти в приложение и нажать на созданный QR-код, а затем появится окно с выбором способа отправки средств.

Использование QR-кодов станет альтернативным вариантом вместо перевода по номеру телефона. Специалисты полагают, что новшество облегчит работу пользователя с платформой быстрых платежей.