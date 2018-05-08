Меню
Технологии
Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры
Россия
Два краснокнижных лесных кота после реабилитации выпущены на свободу в Приморье
Следующая новость
Загрузка...

    Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры

    33

    Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры

    Москва, 8 мая. В будущем году граждане Российской Федерации смогут переводить деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети. Об этом во вторник сообщил источник, близкий к Центральному банку России.

    Как отметил источник, для этого необходимо специальное приложение, разработкой которого занимается ассоциация «Финтех» при российском регуляторе. Приложение будет интегрировано в платформу быстрых платежей, пишут «Известия».

    Отмечается, что в данном приложении необходимо будет создать QR-код и привязать его к банковской карте. При денежном переводе надо будет зайти в приложение и нажать на созданный QR-код, а затем появится окно с выбором способа отправки средств.

    Использование QR-кодов станет альтернативным вариантом вместо перевода по номеру телефона. Специалисты полагают, что новшество облегчит работу пользователя с платформой быстрых платежей.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.