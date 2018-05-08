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Политика
Сирия: уничтожение банды ИГИЛ в Дамаске заснял беспилотник
Политика
Сирия: уничтожение банды ИГИЛ в Дамаске заснял беспилотник
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    Сирия: уничтожение банды ИГИЛ в Дамаске заснял беспилотник

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    Сирия: уничтожение банды ИГИЛ в Дамаске заснял беспилотник

    Дамаск, 8 мая. В Сети появились кадры, как бомбы уничтожили отряд боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в руинах Дамаска.

    Отмечается, что продолжаются ожесточенные бои в районе Мухайам эль-Ярмук на юге Дамаска. На кадрах, снятых с беспилотника, видно аиаудар, который уничтожил банду боевиков ИГИЛ1, передвигавшуюся по руинам лагеря Ярмук.

    При этом отряд террористов был атакован точным ударом, который обрушил здания и похоронил под обломками экстремистов. Как пишет «Русская весна», силы правительственных войск встречают на пути выдвижения ожесточенное сопротивление.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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