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Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами
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    Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами

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    Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами

    Нью-Йорк, 8 мая. В США генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман был вынужден подать в отставку после того, как четыре женщины, состоявшие с ним в связи в разное время, заявили в СМИ, что он запугивал и избивал их в ходе их отношений. 

    По словам потерпевших, две из которых согласились раскрыть в журнале The New Yorker свои имена, они не сообщали в полицию о полученных во время отношений с генпрокурором побоях, опасаясь мести со стороны влиятельного любовника. По их словам, Шнайдерман нередко напивался, после чего бил их, в том числе в постели. Одна из женщин заявила, что генпрокурор избил ее за то, что она отказалась переспать с ним — при этом она даже сохранила фотографии последствий побоев.

    Шнайдерман выступил с категорическим опровержением предъявленных ему обвинений, однако при этом заявил, что подает в отставку.

    «Хотя эти обвинения не затрагивают мое профессиональное поведение или исполнение служебных обязанностей, они все же не позволят мне эффективно возглавлять генпрокуратуру в критически важный период времени, — заявил Шнайдерман в выпущенном в понедельник официальном заявлении. — Поэтому я ухожу в отставку, это решение вступает в силу после завершения рабочего дня 8 мая 2018 года».

    Обвинения против генпрокурора штата Нью-Йорк стали частью американского женского движения, объединенного под хэштегом #MeToo — обвинившие Шнайдермана женщины не были знакомы друг с другом и познакомились в соцсетях. Стоит отметить, что Шнайдерман был одним из самых ярых противников президента Дональда Трампа и неоднократно старался заблокировать указы администрации Трампа.

     

    Автор: Валентин Меликов
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