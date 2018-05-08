Торжественный прием для ветеранов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной. ФАН-ТВ

Торжественный прием для ветеранов. В Московском музыкальном академическом театре встречаются ветераны государственной службы и заслуженные деятели искусств и культуры. Эта встреча приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Среди приглашенных — участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и «дети войны». Все они внесли свой вклад в искусство и культуру нашей Родины.

«В 2015 году мы с ветеранской общественностью отрасли культуры решили, что каждый год накануне 9 мая будем собираться, потому что это важно для работников культуры старшего поколения. Не только для деятелей театра, но и для работников музеев, библиотек и культурных центров. Для них это зачастую единственная возможность увидеться друг с другом, пообщаться», — рассказывает руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Почетный гость приема — Владимир Этуш. В минувшее воскресенье, 6 мая, артисту исполнилось 96 лет. А на следующий день президент России подписал указ о награждении народного артиста Советского Союза орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Не сидит не пенсии и актриса Ирина Кострова. Весной она отметила свое 95-летие на сцене. Играла моноспектакль, посвященный Анне Ахматовой. Ирина Васильевна, рассказывает, когда началась война, пошла копать окопы вокруг в Москвы, так хотелось защитить любимый город, а потом попала на фронт.

«Мы так хотели победить! Патриотизм так был развит у нас. Лично я два раза подавала на фронт и меня поставили в госпиталь. Я закончила училище для медсестер», — делится воспоминаниями заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны Ирина Кострова.

Актриса Зоя Зелинская говорит, встреча ветеранов очень теплое и важное мероприятие, но пора в родной театр Сатиры, на репетицию нового спектакля. Для нас она прочитала небольшой отрывок.

«Сынок, посмотри, что же это делается, Господи! Столько народу, а людей нет. Столько народу вокруг тебя сынок, а ты ведь никому не нужен. Никому. Кроме мамы», — декламирует народная артистка РСФСР Зоя Зелинская.

Каждый из присутствующих на торжественном приеме смог выступить перед коллегами: актерами, ветеранами. В зале работал открытый микрофон. Звучали песни военных лет.