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Китайский культурно-информационный центр открыли в Крыму
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    Китайский культурно-информационный центр открыли в Крыму

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    Китайский культурно-информационный центр открыли в Крыму

    Симферополь, 08 мая. На базе Гуманитарно-педагогической академии КФУ начал работу китайский культурно-информационный центр.

    Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, по словам которого это первые практические шаги во взаимном продвижении культуры и образования. 

    «В ходе ЯМЭФ-2018 мы открыли в Ялте китайский культурно-информационный центр. Мы побывали на открытом уроке китайского. Договорились в скором времени отрыть крымский культурно-информационный центр в Пекине», — рассказал Мурадов.

    Как напоминает URA.RU, впервые делегация Крыма посетила КНР в 2016 году. Тогда были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества с китайскими партнерами по целому ряду направлений.
     

    Автор: Константин Терехов
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