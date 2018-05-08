Китайский культурно-информационный центр открыли в Крыму

Симферополь, 08 мая. На базе Гуманитарно-педагогической академии КФУ начал работу китайский культурно-информационный центр.

Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, по словам которого это первые практические шаги во взаимном продвижении культуры и образования.

«В ходе ЯМЭФ-2018 мы открыли в Ялте китайский культурно-информационный центр. Мы побывали на открытом уроке китайского. Договорились в скором времени отрыть крымский культурно-информационный центр в Пекине», — рассказал Мурадов.

Как напоминает URA.RU, впервые делегация Крыма посетила КНР в 2016 году. Тогда были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества с китайскими партнерами по целому ряду направлений.

