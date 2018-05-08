Венесуэла и Палестина создадут совместный фонд в криптовалюте

Каракас, 8 мая. Венесуэла и Палестина создадут совместный фонд для развития народов с начальным объемом в 20 миллионов единиц венесуэльской криптовалюты Petro. К такому решению пришли президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава Палестины Махмуд Аббас в ходе переговоров.

Отмечается, что стороны оценили состояние двустороннего взаимодействия в сферах образования, экономики, торговли, энергетики, агропромышленности.

Как рассказал Мадуро журналистам после окончания встречи, он предложил, чтобы Палестина осуществляла свои инвестиции в криптовалюте Petro. Для этого будет создан общий фонд.

Напомним, впервые предпродажа криптовалюты Petro стартовала 20 февраля 2018 года.