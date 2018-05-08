Адвокаты Аксенова и Поклонской подали жалобу на Украину в ЕСПЧ

Москва, 8 мая. Адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова, сообщил о подаче жалобы в ЕСПЧ на действия Украины.

По словам юриста, Украина лишила его подзащитных, обвиняемых Киевом в государственной измене, права на справедливое судебное разбирательство.

«Генеральная прокуратура Украины на протяжении девяти месяцев нарушает все мыслимые нормы и законы. Нас не допускали к делу, несмотря на все необходимые документы, которые есть у нас на руках», — цитирует Могильницкого РИА Новости.

Также он подчеркнул, что досудебное следствие по делам крымских политиков окончено и прокуратура готовит передачу дел в суд.

Ранее сообщалось, что украинские власти назвали военным преступником экс-прокурора Крыма, депутата Государственной думы РФ Наталью Поклонскую. Напомним, что против Поклонской на Украине заведено несколько уголовных дел.