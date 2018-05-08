Эксперт оценил шансы «Тосно» на победу в финале Кубка России против «Авангарда»

Волгоград, 8 мая. Финал Кубка России по футболу между ленинградским «Тосно» и курским «Авангардом» состоится 9 мая в Волгограде. Победитель получит шанс сыграть в будущем сезоне в групповом турнире Лиги Европы.

Клуб из Ленинградской области на данном этапе занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России и может напрямую вылететь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Авангард» выступает в ФНЛ и держится в середине «турнирки».

Как отметил голкипер «Тосно» Давид Юрченко, настрой у команды боевой, поскольку все понимают, что для многих этот поединок может стать самым важным во всей футбольной карьере.

«Добраться до финала способна далеко не каждая команда, не всем это удается», — подчеркнул вратарь.

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что опыт игры в высшем эшелоне российского футбола сыграет на руку «Тосно» в финале, пишут «Известия».

Эксперт добавил, что команда Дмитрия Парфенова (тренер «Тосно» — Прим.ред.) показывала равную борьбу с топ-клубами РФПЛ.