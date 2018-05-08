Еще один конфискованный Bentley Хорошавина продали на аукционе

Южно-Сахалинск, 8 мая. Bentley Mulsanne, конфискованный у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за коррупцию, продали на аукционе за 6,7 миллионов рублей.

Об этом говорится на сайте Росимущества. Отмечается, что аукцион прошел в понедельник. Был продан Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, который ранее принадлежал бывшему губернатору Сахалинской области Хорошавину. Машина была выставлена на торги по цене 6 миллионов 495 тысяч рублей, итоговая стоимость составила 6 миллионов 754 тысяч 800 рублей.

Напомним, Хорошавин в феврале 2018 года был осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупцию. Ранее у него в пользу государства изъяли 1,1 миллиарда рублей.