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США назовут условия для поставок оружия Турции
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    США назовут условия для поставок оружия Турции

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    США назовут условия для поставок оружия Турции

    Вашингтон, 8 мая. Соединенные Штаты намерены выдвинуть условия для поставок оружия Турции.

    Сообщается, что согласно проекту оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, поставки вооружений Анкаре зависят от доклада главы Пентагона о состоянии отношений двух стран с учетом намерений турецких властей приобрести также российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

    Отмечается, что в частности, отчет министра обороны США должен включать в себя «оценку потенциальной покупки правительством Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 у РФ и потенциальных последствий такой закупки для двусторонних американо-турецких отношений.

    Кроме того, глава Пентагона должен назвать альтернативные С-400 варианты, которые Турция могла бы приобрести в США или у других членов НАТО.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угроза для Турции в Сирии исходит от ее стратегических партнеров. 

    «США направили 5 тыс. грузовых автомобилей с вооружением на север Сирии. Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы», — подчеркнул турецкий глава.

    Автор: Ирина Новикова
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