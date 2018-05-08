США назовут условия для поставок оружия Турции

Вашингтон, 8 мая. Соединенные Штаты намерены выдвинуть условия для поставок оружия Турции.

Сообщается, что согласно проекту оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, поставки вооружений Анкаре зависят от доклада главы Пентагона о состоянии отношений двух стран с учетом намерений турецких властей приобрести также российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Отмечается, что в частности, отчет министра обороны США должен включать в себя «оценку потенциальной покупки правительством Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 у РФ и потенциальных последствий такой закупки для двусторонних американо-турецких отношений.

Кроме того, глава Пентагона должен назвать альтернативные С-400 варианты, которые Турция могла бы приобрести в США или у других членов НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угроза для Турции в Сирии исходит от ее стратегических партнеров.

«США направили 5 тыс. грузовых автомобилей с вооружением на север Сирии. Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы», — подчеркнул турецкий глава.