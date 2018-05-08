В Крыму призвали к жестким мерам для освобождения моряков «Норда»

Москва, 8 мая. Необходимы жесткие меры для освобождения моряков незаконно захваченного украинскими пограничниками крымского судна «Норд», так как официальными протестами и требованиями об освобождении этого сделать не удается. Об этом рассказал вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Он отметил, что ситуация вопиющая и недопустимая. Он напомнил, что со дня похищения российских моряков прошло около месяца. Мурадов добавил, что почти все моряки находятся до сих пор на Украине. Как пишет РИА Новости, спикер считает, что ситуация зашла в тупик. По его словам, требуется «жесткий и быстрый ответ, чтобы отрезвить преступников».

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» в Азовском море с 10 членами экипажа. Двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, остальные по-прежнему находятся на Украине.