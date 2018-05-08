Мы в Арктике всерьез и надолго: видео испытаний уникальных арктических снегоходов опубликовано в Сети

Москва, 8 мая. На параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в российской столице, москвичи и гости города впервые увидят новейшие уникальные арктические снегоходы. Видео испытаний транспортных средств опубликовано в Сети.

Одной из основных особенностей этой техники является то, что данные снегоходы позволяют вести разведку при температуре до минус полсотни градусов, передает телеканал «Звезда».

По словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, арктическую технику уже не первый год показывают на парадах.

«У нас есть арктический вариант «Тора», есть арктический вариант «Панциря», — рассказал он.

Борисов подчеркнул, что на сегодняшний день уделяется огромное внимание обороне арктических рубежей, поэтому сформированы отдельные командования, а также ведется возведение баз и аэродромов на северных рубежах.

«Мы зашли в Арктику всерьез и надолго», — резюмировал Борисов.

Напомним, снегоход ТТМ 190-40 с ПКП предназначен для выполнения операций в снегу.