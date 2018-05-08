Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР три раза

Луганск (ЛНР), 08 мая. Киевские силовики в течение суток понедельника 07 мая три раза нарушили «режим тишины», открывая огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции, ВСУ открывали огонь с направлений Луганское, Светлодарское и Новозвановка по позициям НМ в окрестностях населенных пунктов Лозовое и Калиново.

Уточняется, что киевские силовики вели огонь из стрелкового оружия, а также гранатометов СПГ и АГС, минометов 82 и 120 мм. Потерь среди гражданского населения и личного состава нет.

