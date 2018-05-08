МЧС в Красноярске ликвидировало пожар во Дворце спорта

Красноярск, 8 мая. Пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове между берегов Енисея в Красноярске ликвидирован. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Огонь распространился на 250 квадратных метров. Движение через остров Отдыха, где расположен спортивный объект, было полностью перекрыто.

Как пишет РИА Новости, в МЧС уточнили, что открытое горение ликвидировано. Для тушения огня от МЧС привлекались 83 человека, 30 единиц техники.

Напомним, Дворец спорта является объектом Универсиады-2019.