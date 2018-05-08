Ученые рассказали о связи шахмат и продолжительности жизни

Сидней, 8 мая. Группа австралийских ученых заявила, что профессиональные занятия шахматами увеличивают продолжительность жизни на 7,7 лет.

Сообщается, что для того, чтобы сделать данный вывод специалисты изучили продолжительность жизни более 16 тысяч профессиональных игроков, которые получили звание гроссмейстера за период с 1950 годов по настоящее время.

Оказалось, что путями к долголетию являются хорошая физическая форма, отказ от вредных привычек, основы правильного питания, а также постоянные тренировки спортсменов.

Также эксперты отметили, что шахматисты являются долгожителями по всему миру, независимо от стран и климата, в которых живут.

Ранее сообщалось, что женщины выигрывают в шахматы чаще мужчин, считают ученые из университета Шеффилда.

Проанализировав более 5 млн партий, в которых сразились более 160 тыс. игроков, ученые подтвердили, что стереотипы совсем ни при чем. У мужчин рейтинг оказался немного выше, но женщины выигрывали гораздо чаще.