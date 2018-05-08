Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о прототипах героев военных фильмов

Москва, 8 мая. Министерство обороны России сообщило о публикации уникальных документов о прототипах героев военных фильмов. Отмечается, что на сайте оборонного ведомства России обнародованы уникальные архивные документы, которые рассказывают о реальных событиях военных лет.

Также на кадрах можно увидеть участников Великой Отечественной войны, истории которых легли в основу знаменитых военных кинолент. Как добавили в Минобороны РФ, документы посвящены мужеству и героизму советских солдат. В списке документов прототипы героев фильмов: «Ночные ведьмы», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты», «Командир счастливой «Щуки», «Экипаж машины боевой».