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Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о прототипах героев военных фильмов
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    Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о прототипах героев военных фильмов

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    Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о прототипах героев военных фильмов

    Москва, 8 мая. Министерство обороны России сообщило о публикации уникальных документов о прототипах героев военных фильмов. Отмечается, что на сайте оборонного ведомства России обнародованы уникальные архивные документы, которые рассказывают о реальных событиях военных лет.

    Также на кадрах можно увидеть участников Великой Отечественной войны, истории которых легли в основу знаменитых военных кинолент. Как добавили в Минобороны РФ, документы посвящены мужеству и героизму советских солдат. В списке документов прототипы героев фильмов: «Ночные ведьмы», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты», «Командир счастливой «Щуки», «Экипаж машины боевой».

    Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о прототипах героев военных фильмов

    Автор: Анна Иванова
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