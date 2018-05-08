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8 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Владимир Путин подписал новые «майские указы»
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    8 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Владимир Путин подписал новые «майские указы»

    РФ отправляет в Донбасс 76-ю колонну с гуманитарной помощью. Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение на востоке Сирии. Во Франции открывается 71-й Каннский фестиваль.
    8:35 8 Мая 2018
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    В день инаугурации Владимир Путин подписал документ, определяющий развитие страны на шесть лет вперед

    8 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Владимир Путин подписал новые «майские указы»

    Опубликован текст новых «майских указов» Владимира Путина, документ называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно тексту документа, правительство должно будет обеспечить устойчивый рост численности населения, ожидаемую продолжительность жизни россиян поднять до 78 лет, в два раза снизить количество бедных в стране, обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Инфляция на протяжении шести лет не должна превышать 4%. По итогам реализации указов Россия должна войти в пятерку стран мира с самыми мощными экономиками.

    РФ отправляет в Донбасс 76-ю колонну с гуманитарной помощью

    8 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Владимир Путин подписал новые «майские указы»

    Этим утром в Донбасс отправляется очередная, 76-я колонна с гуманитарной помощью. В этот раз жителям Донбасса будут доставлены более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, учебники и медикаменты. Сообщается, что автомобили с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой народной республик покинут Донской спасательный центр рано утром 8 мая. Автоколонна проследует к границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган». 

    Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение на востоке Сирии

    8 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Владимир Путин подписал новые «майские указы»

    Вертолет Ка-52 ВКС России потерпел крушение на востоке Сирии в ходе выполнения планового полета. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации. По данным ведомства, на борту вертолета находились два летчика. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы оба пилота погибли. Их тела были найдены и доставлены на аэродром базирования. Вероятной причиной катастрофы названа техническая неисправность. 

    Во Франции открывается 71-й Каннский фестиваль

    8 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Владимир Путин подписал новые «майские указы»

    Международный Каннский фестиваль открывается на Лазурном берегу Франции в 71-й раз. Сообщается, что всего за Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов. Зрителей фестиваля также ожидает премьера новой части «Звездных войн», а также фильмы Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла. Отметим, что Россию в этом году в основной программе будут представлять целых два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. Напомним, что в состав жюри кинофестиваля вошел российский режиссер Андрей Звягинцев. 
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