8 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президент Владимир Путин подписал новые «майские указы»

В день инаугурации Владимир Путин подписал документ, определяющий развитие страны на шесть лет вперед Опубликован текст новых «майских указов» Владимира Путина, документ называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно тексту документа, правительство должно будет обеспечить устойчивый рост численности населения, ожидаемую продолжительность жизни россиян поднять до 78 лет, в два раза снизить количество бедных в стране, обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Инфляция на протяжении шести лет не должна превышать 4%. По итогам реализации указов Россия должна войти в пятерку стран мира с самыми мощными экономиками.

РФ отправляет в Донбасс 76-ю колонну с гуманитарной помощью Этим утром в Донбасс отправляется очередная, 76-я колонна с гуманитарной помощью. В этот раз жителям Донбасса будут доставлены более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, учебники и медикаменты. Сообщается, что автомобили с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой народной республик покинут Донской спасательный центр рано утром 8 мая. Автоколонна проследует к границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение на востоке Сирии Вертолет Ка-52 ВКС России потерпел крушение на востоке Сирии в ходе выполнения планового полета. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации. По данным ведомства, на борту вертолета находились два летчика. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы оба пилота погибли. Их тела были найдены и доставлены на аэродром базирования. Вероятной причиной катастрофы названа техническая неисправность.