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Новейший российский боевой беспилотник «Корсар» появился на видео Минобороны
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    Новейший российский боевой беспилотник «Корсар» появился на видео Минобороны

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    Новейший российский боевой беспилотник «Корсар» появился на видео Минобороны

    Москва, 8 мая. Российское военное ведомство опубликовало видеозапись испытаний новейшего российского боевого беспилотника «Корсар», который предназначен для воздушной разведки и нанесения авиаударов, а также доставки грузов в отдаленные районы. Беспилотник «Корсар» примет участие в предстоящем параде Победы в Москве.

    В видеозаписи Минобороны показаны взлет, полет и посадка беспилотника, а также работа наземных операторов, управляющих БПЛА. Несколько камер, установленных на крылатой машине, демонстрируют работу беспилотника с различных точек, отображая при этом полетные данные.

    Как сообщает «Парламентская газета», беспилотник «Корсар» способен набирать высоту до шести километров и находиться в полете до 10 часов. 

    «Его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные», — отметили в Минобороны.

    Автор: Валентин Меликов
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