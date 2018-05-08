Новейший российский боевой беспилотник «Корсар» появился на видео Минобороны

Москва, 8 мая. Российское военное ведомство опубликовало видеозапись испытаний новейшего российского боевого беспилотника «Корсар», который предназначен для воздушной разведки и нанесения авиаударов, а также доставки грузов в отдаленные районы. Беспилотник «Корсар» примет участие в предстоящем параде Победы в Москве.

В видеозаписи Минобороны показаны взлет, полет и посадка беспилотника, а также работа наземных операторов, управляющих БПЛА. Несколько камер, установленных на крылатой машине, демонстрируют работу беспилотника с различных точек, отображая при этом полетные данные.

Как сообщает «Парламентская газета», беспилотник «Корсар» способен набирать высоту до шести километров и находиться в полете до 10 часов.