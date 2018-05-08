Меню
Общество
Останки погибших советских летчиков перезахоронят в Калининградской области
Политика
Сирия: уничтожение банды ИГИЛ в Дамаске заснял беспилотник
Следующая новость
Загрузка...

    Останки погибших советских летчиков перезахоронят в Калининградской области

    42

    Останки погибших советских летчиков перезахоронят в Калининградской области

    Калининград, 08 мая. Сегодня в Багратионовском районе состоится церемония перезахоронения останков советских летчиков, погибших в боях Восточно-Прусской операции.

    Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства, в памятной церемонии примут участие родственники красноармейцев, поисковики, а также глава области.

    «В регионе увековечат имена двух боевых летчиков, более 72 лет числившихся без вести пропавшими. Памятная церемония состоится на братской могиле советских воинов в поселке Пятидорожное», — говорится в официальном сообщении.

    Как напоминает телеканал «360», останки летчиков калининградские поисковики обнаружили летом прошлого года во время раскопок на месте гибели советского самолета-штурмовика Ил-2.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.