Останки погибших советских летчиков перезахоронят в Калининградской области

Калининград, 08 мая. Сегодня в Багратионовском районе состоится церемония перезахоронения останков советских летчиков, погибших в боях Восточно-Прусской операции.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства, в памятной церемонии примут участие родственники красноармейцев, поисковики, а также глава области.

«В регионе увековечат имена двух боевых летчиков, более 72 лет числившихся без вести пропавшими. Памятная церемония состоится на братской могиле советских воинов в поселке Пятидорожное», — говорится в официальном сообщении.

Как напоминает телеканал «360», останки летчиков калининградские поисковики обнаружили летом прошлого года во время раскопок на месте гибели советского самолета-штурмовика Ил-2.