Постпред Крыма рассказал, как полуостров сможет обходить валютные ограничения

Симферополь, 8 мая. Вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что полуостров сможет обходить валютные и банковские ограничения, если на нем создадут блокчейн-кластер.

«Безусловно, все это придаст дополнительный импульс для развития экономики региона в целом»,— отметил он.

«Возникла идея создания в регионе блокчейн-кластера с условным названием «Криптокрым», — рассказал Мурадов о IV Ялтинском международном экономическом форуме.

Отмечается, что главной задачей нового кластера может стать организация и регулирование уникальной инфраструктуры для развития в Крыму высокотехнологичных проектов из разных стран мира, в частности, инвестиционного фонда в криптовалютах и криптовалютной биржи.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует перевести Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) на блокчейн в 2019 году. Об этом сообщил источник, близкий к Банку России, а также два банкира, знакомых с ситуацией.