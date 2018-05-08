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Постпред Крыма рассказал, как полуостров сможет обходить валютные ограничения
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    Постпред Крыма рассказал, как полуостров сможет обходить валютные ограничения

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    Постпред Крыма рассказал, как полуостров сможет обходить валютные ограничения

    Симферополь, 8 мая. Вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что полуостров сможет обходить валютные и банковские ограничения, если на нем создадут блокчейн-кластер.

    «Безусловно, все это придаст дополнительный импульс для развития экономики региона в целом»,— отметил он.

    «Возникла идея создания в регионе блокчейн-кластера с условным названием «Криптокрым», — рассказал Мурадов о IV Ялтинском международном экономическом форуме.

    Отмечается, что главной задачей нового кластера может стать организация и регулирование уникальной инфраструктуры для развития в Крыму высокотехнологичных проектов из разных стран мира, в частности, инвестиционного фонда в криптовалютах и криптовалютной биржи.

    Ранее сообщалось, что Центробанк планирует перевести Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) на блокчейн в 2019 году. Об этом  сообщил источник, близкий к Банку России, а также два банкира, знакомых с ситуацией.

    Автор: Ирина Новикова
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