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«А не треснет ничего у вас?»: ведущий Норкин ответил на угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2»
Политика
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    «А не треснет ничего у вас?»: ведущий Норкин ответил на угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2»

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    «А не треснет ничего у вас?»: ведущий Норкин ответил на угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2»

    Москва, 08 мая. В эфире одного из политических шоу на канале НТВ говорили о перспективах экономического сотрудничества ФРГ и России в контексте «Северного потока — 2».

    Присутствовавший  на программе американский журналист Грэг Вайнер неожиданно заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против всех участников проекта – как в России, так и в Европе.

    «Будут такие штрафные санкции, что этот газ, который пойдет по «Северному потоку — 2», золотым станет. И Германия — помните ваши банки, которые платили Америке десятки миллиардов штрафов? И сейчас будет так же», — сказал американец.

    «С удовольствием, добро пожаловать. С удовольствием берем эти санкции на себя и готовы отвечать за слова», — ответил Вайнеру Немецкий эксперт Феликс Шультесс».

    «А не треснет ничего у вас? Я боюсь, что треснет», — в свою очередь добавил ведущий ток-шоу Андрей Норкин.

    Впрочем, журналист из США не унимался, приводя все новые и новые угрозы, предупреждая о том, что максимально жесткие санкции примут парламентарии США еще до назначенных на ноябрь выборов.

    «А по какому праву вы вообще штрафовать людей должны за то, что они хотят у русских покупать дешевый газ? А не ваш дорогой», — спросил ведущий американца.

    Вопрос поставил Грэга Вайнера в тупик.
     

    Автор: Константин Терехов
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