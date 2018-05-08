«А не треснет ничего у вас?»: ведущий Норкин ответил на угрозы США ввести санкции из-за «Северного потока — 2»

Москва, 08 мая. В эфире одного из политических шоу на канале НТВ говорили о перспективах экономического сотрудничества ФРГ и России в контексте «Северного потока — 2».

Присутствовавший на программе американский журналист Грэг Вайнер неожиданно заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против всех участников проекта – как в России, так и в Европе.

«Будут такие штрафные санкции, что этот газ, который пойдет по «Северному потоку — 2», золотым станет. И Германия — помните ваши банки, которые платили Америке десятки миллиардов штрафов? И сейчас будет так же», — сказал американец.

«С удовольствием, добро пожаловать. С удовольствием берем эти санкции на себя и готовы отвечать за слова», — ответил Вайнеру Немецкий эксперт Феликс Шультесс».

«А не треснет ничего у вас? Я боюсь, что треснет», — в свою очередь добавил ведущий ток-шоу Андрей Норкин.

Впрочем, журналист из США не унимался, приводя все новые и новые угрозы, предупреждая о том, что максимально жесткие санкции примут парламентарии США еще до назначенных на ноябрь выборов.

«А по какому праву вы вообще штрафовать людей должны за то, что они хотят у русских покупать дешевый газ? А не ваш дорогой», — спросил ведущий американца.

Вопрос поставил Грэга Вайнера в тупик.

