Акция «Бессмертный полк» в Минске может пройти под другим названием

Минск, 08 мая. Акция «Бессмертный полк» в Минске пройдет в любом случае, хоть и под другим названием.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Sputnik Беларусь». Как стало известно, председатель комитета Мингорисполкома Жанна Романович, вероятно, внесет в идеологическое управление Минска предложение провести гражданскую акцию.

«Мы, может быть, не назвали ее так — акцией «Бессмертный полк», но такой элемент или эпизод, он есть», - пояснила чиновник, добавив, что 9 мая люди традиционно выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как в свою очередь сообщает ТАСС, в городском исполкоме заявили, что Минске пройдет республиканская акция «Беларусь помнит», которая практически идентична проводимой в России и многих других странах акции «Бессмертный полк».