Москва, 8 мая. Политолог Сергей Толстов считает, что Парламентская Ассамблея Совета Европы никак не может повлиять на политику России в рамках организации, поэтому вынуждена говорить, что Россия должна остаться ради помощи Украине.

Специалист напомнил, что бывший президент ПАСЕ Анн Брассер попросила Россию не покидать состав международной организации.

Политолог полагает, что Ассамблея уже в течение долгого времени пытается убедить Россию остаться, прося о помощи за Украину, которая и по сей день продолжает настаивать на исключении российской делегации из состава.

При этом, стоит отметить, что самостоятельно Ассамблея не в состоянии оказать Украине никакой помощи, поэтому сложившаяся ситуация выглядит тупиковой, так как что с Россией в составе, что без нее ПАСЕ никаким образом не может изменить текущее положение дел.

По мнению Толстова, также играет роль и финансовый вопрос. По его словам, Ассамблея очень нуждается в денежных средствах, которые ранее в качестве взносов вносила Россия, именно поэтому сейчас звучит подобная пророссийская риторика в рамках деятельности организации.

Он подчеркнул, что Россия четко обозначила свое место, лишив ПАСЕ денег, что и вызвало настолько резкий поворот политической ориентации и смыслов заявлений о необходимости России в числе постоянных участников организации.

Эксперт также обратил внимание на то, что существует единственная разница, которая заключается в наличии формулировок, которые при России в рамках Парламентской Ассамблеи звучат абсолютно по-другому.

В частности, это связано с принципами работы Ассамблеи, которая построена по принципам рекомендательного характера, а не практического. Так, делегации, присутствующие на заседаниях, могут принять важное решение, но исполнить его не в состоянии.

Кризис в отношениях между российской делегацией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) — это не проблема Москвы, ранее заявил руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По мнению сенатора, «от того, что Москва не участвует в деятельности ПАСЕ, здесь, в России, мало кто переживает».