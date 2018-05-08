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Весь мир
На покупку летального оружия для Украины в бюджете США заложено 50 млн долларов
Весь мир
На покупку летального оружия для Украины в бюджете США заложено 50 млн долларов
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    На покупку летального оружия для Украины в бюджете США заложено 50 млн долларов

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    На покупку летального оружия для Украины в бюджете США заложено 50 млн долларов

    Вашингтон, 08 мая. В будущем году Вашингтон планирует выделить Украине на приобретение летального оружия 50 миллионов долларов.

    Как сообщает РИА Новости, именно такая сумма заложена в проекте военного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2019 год. Информация об этом размещена на сайте профильного комитета Палаты представителей.

    В целом же, на оказание «помощи» Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки планируется направить порядка 250 миллионов долларов. Однако эта статься расходов может быть, как уменьшена, так и увеличена  в ходе согласований.

    Как напоминает «Ридус», ранее администрация Соединенных Штатов уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. 

    Автор: Константин Терехов
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