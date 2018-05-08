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Российские ученые смогли продлить «золотой час» для спасения жизни
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    Российские ученые смогли продлить «золотой час» для спасения жизни

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    Российские ученые смогли продлить «золотой час» для спасения жизни

    Москва, 8 мая. Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Александр Панфилов сообщил, что российские ученые разработали технологию для продления «золотого часа» для спасения людей на грани жизни и смерти.

    «Ученые из ФПИ научились продлевать «золотой час» для спасения людей. Сложнокомпонентные жидкие смеси на основе газа ксенона обеспечивают выживание экспериментальных животных в условиях, имитирующих такие терминальные состояния организма как летальная гипоксия, смертельная кровопотеря, болевой шок и переохлаждение», – цитирует Панфилова агентство РИА Новости.

    Специалист пояснил, что конечной целью проекта является создание фармакологических препаратов для продления «золотого часа» путем введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, напоминающее зимнюю спячку медведей.

    Ранее сообщалось, что 53-летний француз смог выжить после 18-часовой остановки сердца благодаря гипотермии (пониженной температуре тела).

    «Гипотермия замедляет работу организма, и это замедление работы предотвращает последствия болезни. Это своего рода замораживание», –– пояснил один из врачей, наблюдавших мужчину.

    Автор: Ирина Новикова
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