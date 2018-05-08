«Ключевое слово «Украина»: вероятность военного столкновения ЕС и России оценил депутат из ФРГ

Берлин, 08 мая. Депутат Бундестага Марк Йонген оценил вероятность возможного военного столкновения Европы и России.

Как передает РИА Новости, о будущих взаимоотношениях Москвы и Европейского союза немецкий парламентарий от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) поговорил во время интервью для Sputnik Литва.

«Есть несколько сценариев, я сейчас не смогу выделить какой-то наиболее вероятный. Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через «посредника». Ключевое слово «Украина», — заявил депутат.

При этом, как считает парламентарий, все не так плохо, и более позитивные сценарии развития отношений также имеют место быть — но для этого потребуется усиление позиций партий вроде АдГ.

«Мы придем к более тесному альянсу с Россией, и тогда мы сможем продолжать наш культурный и торговый обмен без всех этих вредоносных маневров вроде санкций», — акцентировал внимание Марк Йонген.

При этом, что важно депутат отметил, что подобный вариант зависит от того, как будет выглядеть политический ландшафт на Западе. «Мы работает над тем, чтобы наши отношения развивались по второму пути», — констатировал депутат Бундестага.