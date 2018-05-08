Сирия: боевики сдали оружие правительственным силам на севере Хомса

Дамаск, 8 мая. Военный источник сообщил, что боевики сдали оружие правительственным силам на севере провинции Хомс.

Сообщается, что, по условиям соглашения о примирении, достигнутого 2 мая, боевики, в частности, сдали сирийской армии две китайские портативные системы противовоздушной обороны FN-6 (ПЗРК).

Напомним, что 5 мая стало известно, что что контроль шоссе Хомс–Хама перешел под контроль сирийской армии впервые за шесть лет.

Ранее газета Известия сообщала, что покидающие южные кварталы сирийского Дамаска боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали 1,2 тыс. единиц стрелкового оружия. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.По данным Центра по примирению, в Восточном Каламуне более 5 тыс. исламистов добровольно сложили оружие.