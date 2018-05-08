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Сирия: САА продолжает наступление на боевиков в Южном Дамаске
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    Сирия: САА продолжает наступление на боевиков в Южном Дамаске

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    Сирия: САА продолжает наступление на боевиков в Южном Дамаске

    Дамаск (Сирия), 08 мая. Сирийская арабская армия после тяжелых столкновений зажала боевиков в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад, что в Южном Дамаске. 

    Как передает агентство SANA, в результате столкновений армейские подразделения освободили среднюю школу, а также ряд строительных блоков в западной части района, нанеся тяжелые потери боевикам.

    Артиллерия и военно-воздушные силы наносили точечные удары по укрытиям террористов, путям проникновения и маршрутам снабжения в северной и северо-западной частях района.

    По словам одного из высокопоставленных военных, армейские подразделения продвигаются вперед, и вскоре Аль-Хаджар Аль-Асвад будет полностью очищен от террористов.
     

    Автор: Константин Терехов
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