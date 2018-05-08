Конгресс США предложил санкции в отношении поставщиков российского ОПК

Вашингтон, 08 мая. Конгрессмены США внесли поправку в военный бюджет, позволяющую вводить новые санкции в отношении поставщиков российского ОПК.

Как передает ТАСС, вводить ограничения против тех или иных предприятий обязан президент США, при этом в документе прописывается возможность, в случае надобности, делать исключения.

Так, хозяин Белого дома на протяжении ближайших пяти лет должен направлять в конгресс доклады, в которых будет приводится перечень организаций, в отношении которых можно вводить ограничения.

При этом уточняется, что «речь идет только о той деятельности, которая способствует разработке и производству Россией крупной военной техники или высокотехнологичного традиционного оружия».

При этом, сообщает URA.RU, американский президент может не включать в список тех партнеров России, деятельность которых имеет крайне важное значение для национальной безопасности США.

Однако, стоит напомнить, что опыт последних лет показывает, что все ограничения, вводимые Западом в отношении РФ не приносят ожидаемого для вводящих санкции результата.

Несмотря на жесткое давление, в России наблюдается рост производства в отдельно взятых областях народного хозяйства и промышленности, политика импортозамещения дает свои плоды.