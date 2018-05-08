Сирия: авиация САА нанесла точечные удары по позициям боевиков в провинции Даръа

Дамаск, 8 мая. Военно-воздушные силы Сирии осуществили мощную атаку на позиции боевиков в провинции Западная Даръа.

Сообщается, что самолеты сирийской военной авиации атаковали стратегический город на вершине холма Тал-аль-Харра. В результате проведенной операции были разрушены многие позиции террористов.

Ранее газета Известия сообщала, что истребители F-16 военно-воздушных сил Ирака поразили штаб командования террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ), расположенный в 400 км от сирийско-иракской границ. Об этом рассказал официальный представитель минобороны Ирака бригадный генерал Яхъя Расул.

В начале мая к нанесению ударов по террористам ИГ на территории Сирии приступила группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гэрри Трумэн».

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1 Организация запрещена на территории РФ.