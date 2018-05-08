Меню
Весь мир
Сирия: покидающие юг Дамаска боевики сдали властям более тысячи единиц оружия
Весь мир
На покупку летального оружия для Украины в бюджете США заложено 50 млн долларов
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: покидающие юг Дамаска боевики сдали властям более тысячи единиц оружия

    221

    Сирия: покидающие юг Дамаска боевики сдали властям более тысячи единиц оружия

    Дамаск (Сирия), 08 мая. Покидающие Южный Дамаск боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали правительственным силам более тысячи единиц стрелкового оружия.

    Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Таким образом на юге Дамаска продолжается разоружение участников незаконных вооруженных формирований. 

    Кроме того, как заявили в Центре, в Восточном Каламуне более пяти тысяч исламистов добровольно сложили оружие. Продолжается передача оружия и военной техники боевиков правительственным силам в зоне деэскалации «Хомс».

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.