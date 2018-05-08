В Сети появилось видео пожара во Дворце спорта в Красноярске

Красноярск, 8 мая. Видеозапись пожара во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске опубликована в Сети.

Согласно информации МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 по московскому времени) вторника. К данному моменту пожару присвоена третья степень сложности. На месте работают 21 единица техники и более 50 человек личного состава.

По имеющимся данным, в результате случившегося погибших и пострадавших нет.

Причиной инцидента могло стать возгорание силового кабеля, находящегося в шахте лифта, заявил официальный представитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Александр Якимов.

«На момент загорания внутри здания никого не было. Сейчас уточняется, что именно горит, так как сильное задымление внутри здания», — отметил он.

По данным ГИБДД края, движение через остров Отдыха, на котором располагается дворец, полностью перекрыто.