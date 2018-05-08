Вице-президент США обсудил с главой британского МИД Сирию, Иран и дело Скрипаля

Вашингтон, 8 мая. Пресс-служба Белого дома сообщила, что вице-президент США Майкл Пенс обсудил с министром иностранных дел Великобритании Сирию, Иран, КНДР и инцидент в Солсбери.

В заявлении американской администрации говорится, что оба политика «договорились работать вместе для противодействия геополитическим изменениям».

Также отмечается, что Пенс заявил, что совместные усилия Лондона и Вашингтона по инциденту в Солсбери и якобы имевшей место химической атаки в Сирии стали примером тесного партнерства двух государства.

Кроме того, Пенс подчеркнул необходимость не допустить обретение Ираном ядерного оружия и обратил внимание на важность денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее газета Известия сообщала, что мнения Лондона и Вашингтона сходятся по многим внешнеполитическим вопросам, заявил в воскресенье, 6 мая, глава МИДа Великобритании Борис Джонсон в преддверии визита в США.