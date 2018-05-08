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Вице-президент США обсудил с главой британского МИД Сирию, Иран и дело Скрипаля
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    Вице-президент США обсудил с главой британского МИД Сирию, Иран и дело Скрипаля

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    Вице-президент США обсудил с главой британского МИД Сирию, Иран и дело Скрипаля

    Вашингтон, 8 мая. Пресс-служба Белого дома сообщила, что вице-президент США Майкл Пенс обсудил с министром иностранных дел Великобритании Сирию, Иран, КНДР и инцидент в Солсбери.

    В заявлении американской администрации говорится, что оба политика «договорились работать вместе для противодействия геополитическим изменениям».

    Также отмечается, что Пенс заявил, что совместные усилия Лондона и Вашингтона по инциденту в Солсбери и якобы имевшей место химической атаки в Сирии стали примером тесного партнерства двух государства.

    Кроме того, Пенс подчеркнул необходимость не допустить обретение Ираном ядерного оружия и обратил внимание на важность денуклеаризации Корейского полуострова.

    Ранее газета Известия сообщала, что мнения Лондона и Вашингтона сходятся по многим внешнеполитическим вопросам, заявил в воскресенье, 6 мая, глава МИДа Великобритании Борис Джонсон в преддверии визита в США.

    Автор: Ирина Новикова
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